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ВоенФорм
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Хит
Комплекс включает в себя 8 модулей, каждый из которых имеет внутренний карман по всей площади для баллистического пакета, а также собственные системы крепления.
Хит
Класс защиты: БР-1/С2 (в зависимости от комплектации);
Соответствие ГОСТ 34286-2017;
Сертификат № POCC RU C- RU.C308.B.00055/23;
Внешняя ткань - Кордон Прайм 900 / Cordura 1000D;
Ткань подклада - Кордон 500 / Cordura 500D;
Хит
Артикул: Штурмовой
произведен из материала Оксфорд 900D, обеспечивающего высокую прочность и долговечность
вес полного комплекта составляет 11,45 кг
он также оснащен стропами MOLLE для установки различных подсумков
совместим с несколькими типами бронеплит, включая Атлант, Щелковские, Гранит и керамические.
Все баллистические пакеты состоят из 45 слоев баллистической ткани из полиэтиленовых волокон (СВМПЭ)
Хит
Хит
Керамические бронеплиты БР5 являются одним из самых надежных средств защиты для бронежилетов. Они относятся к категории высокопрочных бронепластин и изготавливаются из специального керамического материала, который обладает высокой степенью прочности и способен выдерживать удары от различного оружия. Бронеплита выдерживает попадание пули из свд
Хит
Артикул: G3
G3 Костюм тактический боевой с наколенниками и налокотниками в расцветке «МУЛЬТИКАМ»
Наша компания - эксперт в области продажи военной амуниции, бронежилетов и тактической одежды. Мы предлагаем огромный ассортимент товаров, изготовленных на основе проверенных технологий и материалов, что гарантирует высокий уровень надежности и безопасности.
Мы нацелены на то, чтобы нашим клиентам безопасность и комфорт всегда были на первом месте. Поэтому мы партнеры с лучшими производителями и поставщиками военной техники и экипировки, чтобы гарантировать нашим клиентам только самые высококачественные и надежные продукты.
Ваша безопасность - наша главная цель. Поэтому мы всегда готовы предоставить нашим клиентам индивидуальное консультирование и рекомендации по выбору правильной продукции, которая отвечает вашим потребностям и предназначению.
Мы готовы поддержать наших клиентов на каждом этапе, от выбора продукции до доставки и послепродажного сервиса. Мы уверены, что наша компания - лучший выбор для тех, кто ценит качество и надежность военной экипировки.
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