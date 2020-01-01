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Популярное

Хит

Бронежилет полный комплект бронезащиты Воевода

Бронежилет полный комплект бронезащиты Воевода

Комплекс включает в себя 8 модулей, каждый из которых имеет внутренний карман по всей площади для баллистического пакета, а также собственные системы крепления.

Цвет:

Упаковка:

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Хит

Плитник Воевода

Плитник Воевода

Класс защиты: БР-1/С2 (в зависимости от комплектации);

Соответствие ГОСТ 34286-2017;

Сертификат № POCC RU C- RU.C308.B.00055/23;

Внешняя ткань - Кордон Прайм 900 / Cordura 1000D;

Ткань подклада - Кордон 500 / Cordura 500D;

Цвет:

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КАПы:

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Хит

бронежилет

Штурмовой бронежилет класса защиты Бр2 и Бр5

Артикул: Штурмовой

Всего отзывов - 1

произведен из материала Оксфорд 900D, обеспечивающего высокую прочность и долговечность

вес полного комплекта составляет 11,45 кг

он также оснащен стропами MOLLE для установки различных подсумков

совместим с несколькими типами бронеплит, включая Атлант, Щелковские, Гранит и керамические.

Все баллистические пакеты состоят из 45 слоев баллистической ткани из полиэтиленовых волокон (СВМПЭ)

Цвет:

Наличие плиты:

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Хит

Бронежилет Музыкант с баллистикой Бр2 олива

Бронежилет Музыкант с баллистикой Бр2 олива

Всего отзывов - 1
  • сертификат соответствия на основании протокола испытаний
  • быстро-сброс (fast drop)
  • произведен из материала Оксфорд 1000D, обеспечивающего высокую прочность и долговечность
  • вес полного комплекта составляет 5,85
  • он также оснащен стропами MOLLE для установки различных подсумков
  • совместим с несколькими типами бронеплит, включая Атлант, Щелковские, Гранит и керамические.

Наличие плиты:

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Хит

Комплект плит 2шт керамические бронеплиты БР5

Комплект плит 2шт керамические бронеплиты БР5

Всего отзывов - 1

Керамические бронеплиты БР5 являются одним из самых надежных средств защиты для бронежилетов. Они относятся к категории высокопрочных бронепластин и изготавливаются из специального керамического материала, который обладает высокой степенью прочности и способен выдерживать удары от различного оружия. Бронеплита выдерживает попадание пули из свд

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Хит

Тактический боевой костюм G3 мультикам

Тактический боевой костюм G3 мультикам

Артикул: G3

G3 Костюм тактический боевой с наколенниками и налокотниками в расцветке «МУЛЬТИКАМ»

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ВоенФорм

Наша компания - эксперт в области продажи военной амуниции, бронежилетов и тактической одежды. Мы предлагаем огромный ассортимент товаров, изготовленных на основе проверенных технологий и материалов, что гарантирует высокий уровень надежности и безопасности.

Мы нацелены на то, чтобы нашим клиентам безопасность и комфорт всегда были на первом месте. Поэтому мы партнеры с лучшими производителями и поставщиками военной техники и экипировки, чтобы гарантировать нашим клиентам только самые высококачественные и надежные продукты.

Ваша безопасность - наша главная цель. Поэтому мы всегда готовы предоставить нашим клиентам индивидуальное консультирование и рекомендации по выбору правильной продукции, которая отвечает вашим потребностям и предназначению.

Мы готовы поддержать наших клиентов на каждом этапе, от выбора продукции до доставки и послепродажного сервиса. Мы уверены, что наша компания - лучший выбор для тех, кто ценит качество и надежность военной экипировки.

                        

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